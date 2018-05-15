قال علاء عز الدين، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن منافذ معرض «أهلا رمضان»، في القاهرة والمحافظات يوجد بها أكثر من 10 آلاف سلعة من 200 مورد، موضحًا أن الخصومات تتراوح بين 20 إلى 30%.



وأضاف «عز الدين»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن هناك 137 منفذًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تغطية المحافظات الحدودية بعدد من المنافذ، بخلاف المنافذ المتحركة.



وأوضح أن المعرض يستهدف توفير كافة السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية بجودة العالية، لافتًا إلى زيادة مساحات العرض والمساحات البينية بين العارضين لتنظيم المعرض، بالإضافة إلى توفير مساحات إضافية للتخزين، حتى لا تنفذ أي سلعة كما حدث في العام الماضي.



وأكد أن المنافذ الموجودة في المحافظات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، موضحًا أن الغرفة تستهدف زيادة عدد العارضين، حتى تكون هناك منافسة في صالح المواطن.



