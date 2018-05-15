الرئيس البرازيلي: اجلبوا الكأس إلى الوطن

طالب الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، منتخب بلاده الأول لكرة القدم بالحصول على لقب كأس العالم 2018.

وقال الرئيس البرازيلي أمس الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إعلان مدرب البرازيل، ادينور ليوناردو باتشي "تيتي"، عن قائمة فريقه المشارك في المونديال والمكونة من 23 لاعبا: "أصبح منتخبنا مستعدا لخوض المونديال والآن أقول لتيتي والفريق، مع كامل الاحترام لجماهيرنا وأصدقائنا الروس وبكل تواضع: من فضلكم اجلبوا هذا الكأس إلى الوطن".

وطبقا لما قالته صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، يحاول تامر التحدث كثيرا عن كرة القدم بسبب انخفاض شعبيته وذلك سعيا منه للتقرب بشكل أكبر لشعبه.

ولكن هذه المحاولات لا تكلل بالنجاح دائما، حيث ألمحت الصحيفة البرازيلية إلى أن تامر خلال لقائه مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، في أبريل الماضي، أعرب عن أمنيته في أن يصل منتخبا البرازيل وتشيلي إلى نهائي المونديال، رغم أن الأخير لم يفلح في التأهل.

وينطلق المونديال في 14 يونيو المقبل، وتخوض البرازيل مباراتها الأولى في 17 من نفس الشهر أمام سويسرا بمدينة روستوف نا دونو الروسية.