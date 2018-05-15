المصري يخشى درجات الحرارة المرتفعة قبل مواجهة الهلال في الكونفدرالية

قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن رجال السفارة المصرية ساعدوا بعثة الفريق منذ الوصول إلى الخرطوم لخوض مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "بعد نصف ساعة من وصول الفريق إلى السودان، توجه إلى ملعب التدريب لخوض المباراة، فلا يوجد أي وقت لدينا، نستعد بكل قوة لمباراة الغد، ولقد استقبلنا مسئولو نادي المريخ بكل حفاوة وأشكرهم على هذا الأمر".

واستطرد قائلا: "نخشى حرارة الجو في السودان، فدرجة الحرارة مساء تصل إلى 45، ونهارا تصل إلى 48 درجة مئوية، وهذا امر صعب علينا، والله يكون في عون اللاعبين، وهذا الشيء الوحيد الذي يقلقنا ولكن أي شيء أخر فالجهاز الفني بقيادة حسام حسن قادر على التغلب عليه".

وأردف قائلا: "اللاعبون تجاوزوا مرحلة الحزن على ضياع المركز الثاني في الدوري الممتاز، وارتضينا بالمركز الثالث فهو يرضي طموحنا في هذه المرحلة، ولكن بالمرحلة المقبلة سوف يزداد الطموح وسنتخطى هذا الدور".