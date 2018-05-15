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الأمن التركي يوقف 54 أجنبيًا في إسطنبول بشبهة الانتماء لـ«داعش»

أوقف الأمن التركي 54 أجنبيًا بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش» خلال عمليات أمنية في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية القول اليوم الثلاثاء، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول بدأت أعمال تحري عن أشخاص ينتمون لتنظيم «داعش»، ويخططون للقيام بأنشطة إرهابية.

وأضافت المصادر، أن الفرق حددت 19 عنوانًا في 13 منطقة بإسطنبول، ثم داهمتها في عمليات أمنية متزامنة انتهت بتوقيف 54 مشتبهًا بهم.

وأشارت المصادر إلى، أن الفرق ضبطت كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم.

وذكرت المصادر، أن الموقوفين نقلوا إلى مديرية أمن الولاية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.