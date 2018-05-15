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«عبدالعال» يكشف توصيات واردة من لجنة القيم بـ«إسقاط عضوية نواب»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
كتب- صفاء عصام وأحمد عويس:
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:52 م

كشف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن توصيات وردت إليه من لجنة القيم بـ«إسقاط عضوية نواب»، إلا أنه لم يحرك أو يفعل تلك الطلبات، متسائلا بشكل غاضب: «ماذا أفعل أكثر من ذلك للحفاظ على استقرار المجلس؟!».

وجاء حديث «عبدالعال» في سياق الرد على مطالبة النائب محمد المصري لرئيس البرلمان، بأن يهدأ ويلزم سعة الصدر في النقاش مع النواب وألا ينفعل غاضبا في كل مرة، وذلك بعد دقائق من اندفاع «عبدالعال» مهاجما النائب أسامة شرشر الذي تدخل لتهدئة نواب أحالهم رئيس المجلس للتحقيق، بعد كشفه صلتهم بسفريات وحضور فعاليات حذر منها «عبدالعال».

وقال «عبدالعال»، إن النواب اللذين أشار إليهم على صلة وثيقة مع نائب أسقطت عضويته من البرلمان، وبالتالي فهو في المفاهيم القانونية فقد الثقة فيه، بل وقاموا بالسفر للخارج بدون إذن المجلس وعقدوا جلسة مع شخصيات ومنظمات دولية لانتزاع معلومات معينة من نواب وسياسيين أثناء السفر للخارج، وهو ما استنكره الدكتور علي عبدالعال بشدة.

بعدها رفع رئيس البرلمان الجلسة، معلنا دخول النواب في إجازة برلمانية طويلة تستغرق 18 يوما، حيث يعود الانعقاد في بداية شهر يونيو المقبل، وتحديدا في اليوم الثالث من بداية الشهر.


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