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أسرة نوبية بأسوان تناشد «الخارجية» لإنهاء أزمة ابنهم المتغيب بالسعودية

أسوان - حمادة بعزق:
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 4:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 4:26 م

ناشد أسرة نوبية من قرية عنيبة بمركز نصر النوبة بأسوان، الخارجية المصرية بسرعة التدخل لإنهاء أزمة القبض على ابنهم بالسعودية.

وقال «صلاح» شقيق «جابر محمد عباس» المقبوض عليه، «إن شقيقي يعمل في الرياض لدى أحد الشخصيات المهمة في السعودية، والتي طالها حملة القبض في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأوضحت فاطمة والدة جابر، أننا سنتوجه إلى الخارجية المصرية بالقاهرة؛ لتقديم شكوى حول مصير ابنهم المتغيب، موضحة أنهم تواصلوا مع المصريين النوبيين بالسعودية، كما قاموا بتوكيل محامي لابنهم.

وأكدت الأسرة النوبية، أنها تناشد الملك سلمان للإفراج عن ابنهم.


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