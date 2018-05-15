إحالة ضابط شرطة بمطار القاهرة و 4 آخرين متهمين بالرشوة للمحاكمة

قررت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إحالة ضابط شرطة بمطار القاهرة وعريف شرطة وصيدلي و2 إداريين واثنين يحملان الجنسية الأرمينية للجنايات، لاتهامهم بتهريب مصل السرطان بقيمة 150 ألف جنيه عبر مطار القاهرة الجوي مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لتهريب أدوية للسرطان "مصل السرطان" عن طريق ميناء القاهرة الجوي، وتوزيعها فيما بينهم حتى لا يتم كشفهم من قبل قوات الأمن في المطار.

وأوضت التحقيقات أن المتهمين اللذان يحملان جنسية دولة أرمينيا طلبا كمية أدوية سرطان من الصيدلي وصاحب صيدلية شهيرة، وذلك لتهريبها، فطلب منهم مهلة من الوقت حتي يتمكن من جمعها وذلك كونها غالية الثمن ومن نواقص الادوية بالسوق المصري، فاستعان بـ 2 اداريين من العاملين بالصيدليات التابعة لة لتجميع الأدوية المطلوب تهريبها.

واعترف الصيدلي في التحقيقات بقيامه بدور الوسيط بينهم وبين عريفة شرطة بالمطار وذلك عقب إخبارهم أن أحد أقارب زوجته تعمل عريفة شرطة من الممكن أن تقوم بتهريب الأدوية، وبالعرض علي عريفة الشرطة وافقت علي مساعدتهم علي تهريب الادوية ولكن بالاستعانة بضابط العمليات الخاصة، لمساعدتها وعقب ذلك طلب الضابط من المتهمين وضع الادوية في حقيبة "لاب توب" كبيرة ثم تسلمها من أحدهم وقام بتهريبها من أجهزة المطار حتي تم تسليمها لإحدى المتهمين للسفر مباشرة لكن قوات أمن المطار تمكنت من القبض علي المتهم اثناء السفر و عقب عملية التسليم.