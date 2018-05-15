قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «هناك العديد من المقترحات الجاري دراستها حاليًا؛ لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الذي حدث بالأسعار».

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «هناك مقترح قدمته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جاري دراسته، لضم الأجر التكميلي المتمثل في العلاوات والحوافز إلى إجمالي الرابت للعاملين بالدولة».

وأوضح أن «مصر بها شيء غريب لا يوجد في أي دولة بالعالم، وهو أن الأجر التكميلي للموظف يصل إلى 80%، بينما الأجر الأساسي 20% فقط؛ لذلك ندرس حاليًا أن يكون الراتب الأساسي 80% والتكميلي 20%».

وأشار إلى أن «هذا المقترح في مصلحة الموظف؛ لأنه سيتم بعد ذلك تحديد العلاوات والحوافز من نسبة المرتب الأساسي الذي سيرتفع إلى 80% بعد أن كان 20%»، مشددًا على أهمية دراسة هذا المقترح بشكل جيد، ومعرفة مصادر تمويله قبل البدء في تنفيذه.



