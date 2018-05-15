قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الجمعية العمومية للنقابة أصدرت أمس، قرارًا بفصل 7 أعضاء، بعد قيامهم بأعمال تعرقل العمل داخل النقابة وإهدار المال العام والتعدي على نقيب الصيادلة ومقر النقابة.

وأضاف «عبيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن قرار العزل جاء بعد استعانة الأعضاء السبع بمجموعة من «البلطجية»؛ لمنع العمل داخل النقابة، وعرقلة قرارات نقيب الصيادلة، مشيرًا إلى أن الأعضاء السبع هم: الدكتور أحمد عبيد والدكتور أحمد فاروق، والدكتور حسام حريرة، والدكتور ثروت حجاج، والدكتور محمد عصمت، والدكتور فتح الله الشرقاوي، والدكتور عمرو زكريا، وفق قوله.

وتابع: «قرار فصل 7 أعضاء من النقابة يعد من القرارات التاريخية للنقابة؛ لتطهير النقابة واستئناف العمل داخلها، وتم منع الأعضاء من دخول النقابة بسبب سرقة أختام النقابة في 19 من إبريل الماضي، وتحرير محاضر بسبب إحضار بلطجية لعرقلة العمل داخل النقابة، وإهدار المال العام بسبب صرف 4 مليون ونصف في 45 يوم فقط، وتم إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق».

وأصدرت الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، أمس الاثنين، قرار بفصل 7 أعضاء، وإحالتهم للتحقيق؛ بتهمة عرقلة العمل داخل النقابة وإهدار المال العام ومحاولة التعدي على نقيب الصيادلة، في ظل حالة من الصراع شهدتها النقابة مؤخرًا.