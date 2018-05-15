«هآرتس»: تل أبيب مسؤولة عن الوضع الكارثي في غزة

وجهت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية المذبحة، التي وقعت ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن تل أبيب مسئولة عن الوضع الكارثي في القطاع.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وإن كان لها الحق في الدفاع عن حدودها، لكن هذا لا يعطيها التصريح بفعل ما تريد ضد الذين يتجاوزون تلك الحدود، على حد تعبيرها.

وسلطت الصحيفة الضوء على تناقض المشهد على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث يتصاعد الدخان الكثيف الأسود فوق غزة، وعدد الضحايا يرتفع في كل ساعة، بينما تظهر الأجواء الاحتفالية لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، على الرغم من كل تلك المشاهد المروعة، مؤكدة أن هذا التناقض يبرز المعاملة الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين بشكل عام وأهل غزة على وجه الخصوص.

وأكدت الصحيفة، وجود حالة من الغطرسة والعنجهية سيطرت على النظام السياسي الإسرائيلي، وهو ما يدعمه رئيس أمريكي دونالد ترامب، متعاطف ويستجيب لأهواء نتنياهو، الذي يرفض التفكير في السلام.

وانتقدت الصحيفة الإسرائيلية تعامل تل أبيب مع المتظاهرين غير المسلحين على مدار شهر ونصف، حيث يتظاهر الفلسطينيون عُزل، ولم تطلق حركات المقاومة الفلسطينية كحماس أوغيرها أي صواريخ على إسرائيل، بينما تواجههم الأخيرة بالقناصة والرصاص الحي، وأسقطت العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح.

وأكدت الصحيفة، أن تلك الأسلحة القاتلة لن تردع الشباب الفلسطيني لأنه لم يعد هناك ما يخسره، وكذلك حملت إسرائيل المسؤولية ووجهت لها اللوم بسبب الوضع الكارثي في غزة.