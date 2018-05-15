«الكرملين» تعليقا على قتلى احتجاجات غزة: قلقون منذ البداية من التحركات الأمريكية

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ القلق إزاء الوضع في قطاع غزة ومقتل عشرات الفلسطينيين في احتجاجات شرق القطاع.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، القول إن موسكو أعربت من البداية عن قلقها من الخطوات الأمريكية التي من شأنها أن تزيد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف: «للأسف، هذا ما حدث، والوضع، إلى جانب قتلى الفلسطينيين في غزة، لا يمكن إلا أن يسبب قلقا بالغا».

واستطرد: «نراقب الوضع عن كثب ولا نزال نعتقد أن على جميع الأطراف، وخاصة أعضاء الرباعية الدولية "روسيا وأمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي" الامتناع عن القيام بأية تصرفات من شأنها أن تفاقم التوترات».

وقُتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيا في المواجهات التي شهدتها مناطق شرق غزة أمس.