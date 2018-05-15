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ميركل تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران

برلين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 5:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 5:43 م
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرة أخرى تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر اتحاد النقابات الألمانية على المستوى الاتحادي المنعقد بالعاصمة برلين: "الاتفاق ضد التسلح النووي في إيران يعد اتفاقية لديها نقاط ضعف بالتأكيد، ولكنها اتفاقية يتعين علينا مساندتها".

وأقرت ميركل أن إيران تمثل تهديدا بالنسبة لإسرائيل، مستدركة بقولها: "لكننا نعتقد على الرغم من ذلك أننا لدينا من خلال الاتفاقية أساس أفضل نتحدث من خلاله بشأن اتفاقات أخرى".

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