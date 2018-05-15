جدد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحديث عن إحالة النائبين طلعت خليل، وشديد أبو هندية للتحقيق، قائلا: «من يتجاوز في مجلس النواب سيتولى المجلس محاسبته، لا نشكك في وطنية أحد لكن طالما في قواعد نحترمها».

وأضاف خلال الجلسة العامة: «نائب يتم إسقاط عضويته يعني فقد الثفة والاعتبار، ولا يجوز أن يتقدم للترشح أثناء الفصل التشريعي، وكل من يتعامل مع من فقد الثقة والاعتبار يضع نفسه في موضع الشبهات، لا أتهم أحدا في وطنيته إطلاقا لكن من يخالف القواعد لابد من محاسبته».

وكان «عبد العال»، تحدث في الجلسة نفسها عن إحالة النائبين للتحقيق؛ نظرا لتعاملهما مع محمد أنور السادات، الذي سبق وأسقط المجلس عضويته، قائلا: «إن هذا النائب الذي أسقطنا عضويته لم يتوقف عن محاولاته حتى اللحظة التي نتحدث فيها، ووجه دعوات إلى نواب لسفريات وحضور مؤتمرات لجهات غير موثوق فيها، وأن هؤلاء النواب استجابوا بالفعل، ولذلك قررت معاقبتهم، وأنني لن أسمح بإهدار كرامة هذا المجلس، وسأظل أحميه».