جمعة: من يتحجج بالغيابات في الأهلي لا يستحق تدريب الفريق

أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق في حديثه قبل مباراة الفريق الأحمر وكمبالا سيتي الاوغندي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أن من يتحجج بغياب النجوم للإصابة في الفريق لا يستحق تدريب القلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي كمبالا الأوغندي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال في أوغندا، وكان قد تعادل في الجولة الأولى على ملعبه أمام الترجي في برج العرب بالإسكندرية بدون أهداف.

وقال جمعة في حديثه التلفزيوني قبيل انطلاق المباراة " لا يجوز أن يتحدث مدرب الأهلي عن وجود أزمة في الفريق بسبب الغيابات في صفوف اللاعبين، مؤكدا أن من يقول ذلك لا يستحق تدريب الأهلي الذي لا يعتمد على لاعب أو أثنين بل على الفريق ككل".