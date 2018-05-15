أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة سكنية (347 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة المنيا الجديدة، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 2040 وحدة أخرى (85 عمارة)، من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وقال الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع «دار مصر» بمدينة المنيا الجديدة، به 768 وحدة (32 عمارة)، حيث تضم المرحلة الثانية 336 وحدة (14 عمارة) مخصصة بالكامل، واستلم جهاز المدينة 6 عمارات منها، وسيبدأ في تسليم وحداتها للفائزين خلال أيام، بينما يجرى تنفيذ 432 وحدة (18 عمارة) بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة إنجازها 50%، مشيراً إلى أنه يتم أيضاً تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع «سكن مصر».

من جانبه، قال المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المتعددة لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، وهي (6 حضانات - 2 ميني ماركت - ملعبان خماسيان - وحدتان صحيتان - 4 أسواق تجارية - 4 مدارس للتعليم الأساسي - نقطتا شرطة - مركز شباب - مدرسة ثانوية)، بجانب مشروعات بمعرفة القطاع الخاص، وهي (مدرسة بريطانية متعددة المراحل، تم تنفيذها وتعمل - جامعة اللوتس، تم التخصيص وتسليم الموقع - مسجد، تم التخصيص).

وأضاف رئيس جهاز المدينة، أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بالمدينة بطاقة 50 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 90% للأعمال المدنية، و15% للأعمال الكهروميكانيكية، كما يجري تنفيذ مرحلة بمحطة معالجة الصرف الصحي (الطاقة الإجمالية للمحطة 140 ألف م3/يوم) بطاقة 20 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية، ويتم معالجة جزء منها يقدر بـ12.5 ألف م3/يوم، ثلاثياً، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70% للأعمال المدنية، و20% للأعمال الكهروميكانيكية، ومن المقرر دخولها الخدمة في 30 سبتمبر 2018.

وأشار المهندس محمد مصطفى أحمد، إلى أنه يتم حالياً تطوير عدد من مداخل المدينة، وهي: (مدخل وصلة الجيش - الجزيرة أمام السجن - مدخل الحي الخامس من الطريق الصحراوي ميدان «1» - ميدان «2» - مدخل مشروع دار مصر المرحلة الثالثة ميدان «3» - مدخل المقر الإداري لجهاز المدينة ميدان «4»).