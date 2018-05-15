قال توماس ماركل، والد ميجان، خطيبة الأمير هاري، إنه لن يحضر حفل زفاف ابنته المقرر السبت المقبل، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه باع مجموعة من الصور الشخصية الخاصة به لجني المال.

وقال «ماركل»، لموقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير، إنه قرر عدم حضور حفل الزفاف المقرر له يوم السبت المقبل؛ لأنه لا يرغب في إحراج الأسرة المالكة البريطانية أو ابنته.

وفي تعليقات للموقع في وقت لاحق، قال «ماركل» إنه يعاني حاليا من آلام شديدة في الصدر ناجمة عن إصابته بنوبة قلبية قبل 6 أيام، مضيفا أنه قد يعود إلى المستشفى قريبا.

جاءت تلك التعليقات بعد أن ذكرت صحيفة «ميل»، يوم الأحد، أنه تعاون مع مصور بريطاني لالتقاط صور غريبة له حققت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه لم يكن يستهدف التسبب في أي ضرر عندما سمح لوكالة تصوير بالتقاط صور له وهو يأخذ مقاسات خصره على ما يبدو لإعداد حلة له لحضور حفل الزفاف، قائلا إنه لم يحصل على أي مبلغ قريب من الـ100 ألف دولار الذي تردد أنه حصل عليه مقابل تلك الصور.

وكشف «ماركل» عن أنه كان يهدف إلى أن تعمل هذه الصور على تحسين صورته للأفضل، ذاكرا أنه أصيب بنوبة قلبية قبل 6 أيام.

ولم يؤكد متحدث باسم قصر كنسينجتون ما إذا كان «ماركل» سيحضر حفل الزفاف في وندسور، على مشارف لندن.

وكان توماس ماركل قد طلّق والدة ميجان، دوريا راجلاند، عندما كانت ميجان طفلة.