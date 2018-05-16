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مرتضى منصور: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

عز الكلاوي
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:25 م

 

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد تتويجهم بكأس مصر، على حساب سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب.

وأكد مرتضى منصور أنه سيهدي لاعبي الزمالك رحلة عمرة بخلاف المكافآت المادية.

 

 


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