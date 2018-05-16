مرتضى منصور: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

الأكثر قراءة
تعرف على عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا «مسيرة العودة» في غزة إلى 58 شهيدا و2771 مصابا
تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
فيديو.. عمرو أديب: «وزير النقل طلع راجل وواجه الأزمة»
شارك برأيك
ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
عادلة
غير عادلة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد تتويجهم بكأس مصر، على حساب سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب.
وأكد مرتضى منصور أنه سيهدي لاعبي الزمالك رحلة عمرة بخلاف المكافآت المادية.