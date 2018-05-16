فرج عامر: حظ موفق للعدالة الرياضية

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يرى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي، ما لعب دورا في خسارته لقب كأس مصر أمام الزمالك في المباراة النهائية.

وخسر سموحة لقب كأس مصر في النهائي بركلات الترجيح أمام الزمالك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

وقال فرج عامر في تصريحات لمحطة "الشباب والرياضة" الإذاعية: "طلب حسام حسن لاعب سموحة بين شوطي اللقاء تغييره وقال إن الحكم محمد فاروق هدده بالطرد عقب تسجيل الهدف الأول".

وكان محمد فاروق منح حسن البطاقة الصفراء الثانية ومن الحمراء في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بسبب الاعتراض على احدى قراراته.

وأتم: "مبروك للزمالك وحظ موفق للعدالة الرياضية".