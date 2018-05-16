أوباما: تعاهدنا على اسعاد الجماهير

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كشف يوسف أوباما مهاجم الزمالك أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق كأس مصر، منذ مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الأخير من الدوري الممتاز التي انتهت بفوز الأبيض 2-1.

وأعرب أوباما عن سعادته لتتويج فريقه بلقب كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برح العرب.

وقال مهاجم الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "تعاهدنا على الفوز بكأس مصر من أجل اسعاد الجماهير، وخاصة أننا قدمنا موسم ضعيف ولكن نجحنا في ذلك".

وأضاف أوباما أن الزمالك لديه رغبة كبيرة في الفوز بكأس السوبر أمام الأهلي ومواصلة نجاح الفريق في الفترة القادمة.

وأشار أوباما إلى أن خالد جلال المدير الفني للزمالك مدرب كبير، مؤكدًا أنه بيعمل على رفع روح اللاعبين، بجانب الفنيات، وطالبنا بالفوز بكأس لإسعاد الجماهير.