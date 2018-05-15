قال المندوب الفرنسي بمجلس الأمن، فرانسوا ديلاتر، إن عدد القتلى الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية مارس الماضي، هي حصيلة مأساوية، مشيرًا إلى استشهاد 90 فلسطينيًا بينهم 12 طفلًا على يد القوات الإسرائيلية، منذ ذلك الحين.

وأضاف «ديلاتر»، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في غزة، مساء الثلاثاء، أن هناك دائرة عنف لا يمكن السيطرة عليها، ويجب وضع حد لها، موضحًا أن العنف الإسرائيلي عشوائي وغير مبرر، وأنه يجب إلقاء الضوء عليه وإجراء تحقيق شفاف ومستقل بشأنه.

وطالب باحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة ومنح الحرية للتظاهر، منددًا باستهداف المتظاهرين السلميين، أمس في غزة.

وأكد رفض فرنسا للقرار الأمريكي بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتل، مشددًا على عدم اعتراف فرنسا بأي سيادة على القدس، وأي خطوات أحادية من جانب إسرئيل بشأن المدينة وضم القدس الشرقية.

وأوضح أن أي قرار بتغيير وضع القدس، يعتبر لاغٍ ويجب التخلي عنه، داعيًا أعضاء مجلس الأمن الذين لديهم بعثات دبلوماسية في القدس، أن يسحبوها، لأن المدينة ستصبح عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفق ما يتفق عليه الطرفين.

ونوه بأن المسؤولية الجماعية تقتضي المحافظة على ما يسمح بالوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائليي، وفي القلب منها قضية القدس، التي تعرقل حدوث السلام وتهدده في المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى اهتمام المجتمع الدولي بالقدس، وأن الطرفين، فلسطين وإسرائيل، هما المعنيين بتحديد وضع القدس في اتفاق بينهما.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في قطاع غزة، أمس الاثنين، احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتل، والذي يتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، وأسفرت عن سقوط 62 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.