وصول شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف لمقر حفل استطلاع هلال رمضان

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وصل قبل قليل، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى مقر الاحتفال الرسمي والشعبي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وسيعلن بعد قليل مفتي الجمهورية- نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كما وصل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي.

ويحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ أحمد نعينع.