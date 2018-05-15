الثلاثاء 15 مايو 2018 7:37 م القاهرة القاهرة 26.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

وصول شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف لمقر حفل استطلاع هلال رمضان

الإمام الأكبر/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر
الإمام الأكبر/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر
كتب - أحمد بدراوي:
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 7:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 7:11 م

وصل قبل قليل، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى مقر الاحتفال الرسمي والشعبي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وسيعلن بعد قليل مفتي الجمهورية- نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كما وصل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي.

ويحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ أحمد نعينع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك