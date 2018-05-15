رئيس «تعليم البرلمان» يطالب بالتوسع في مدارس المتفوقين بدلا من «ثانوية التابلت»

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: «إن المدارس في مصر ليست سيئة تماما كما نظن، وأن هناك أنواع مختلفة من التعليم تدرس في مصر أثبتت نجاحا طوال الفترة الماضية».

وأضاف «شيحة»، في كلمته اليوم، خلال ورشة عمل «مستقبل التعليم في مصر» بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه على وزير التعليم النظر إلى مثل هذه الأنواع من التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، متسائلا: «لماذا لا يتم التوسع في هذا النوع من المدارس والتي تخرج طلاب نابغين؟».

وأكد أن هذه المدارس تقبل الطلاب المتفوقين بمصاريف، وفِي حالة التوسع في هذا النوع من التعليم تدفع الدولة بدلا من الفقراء، ويحصل جميع الطلاب على تعليم مميز، بدلا من ثانوية التابلت التي تنوي وزارة التربية والتعليم تطبيقها.

وذكر أن هناك أنواع أخرى من التعليم تطبق في مصر مثل المدارس الرسمية للغات «التجريبية»، والمدارس القومية ومدارس النيل، وجميعها مدارس تصلح كنموذج يمكن تطبيقه على باقي المدارس في مصر.