«الرقابة المالية»: أرصدة التمويل متناهي الصغر تقفز بنسبة 71%

-محمد عمران: 2.4 مليون مستفيد وحجم المحفظة قد يتجاوز 10 مليارات جنيه بنهاية 2018

-إضافة صناديق الاستثمار إلى الجهات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر



قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزت بنسبة 71% في نهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الربع من عام 2017؛ لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار جنيه مقدمة لأكثر من 2.4 مليون مستفيد، بزيادة 26%.

وأوضح «عمران»، في بيان، أن المستفيدين هم المواطنين الذين حصلوا على التمويل الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة، قائلا إنه قرر إضافة صناديق الاستثمار إلى الجهات التي يجوز أن يحول لها كل أو جزء من المحافظ الائتمانية الخاصة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، في إطار دعم مجلس إدارة الهيئة لقطاع التمويل متناهي الصغر وزيادة منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين في السوق.

وبحسب البيان، تضيف الهيئة بذلك صناديق الاستثمار إلى الجهات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو البنوك أو شركات التوريق الواردة بقواعد ومعايير ممارسة النشاط التمويل متناهي الصغر التي يمكن تحويل محافظ ائتمانية لها مقابل الحصول على تمويل.

كما أشار «عمران»، إلى صدور ضوابط ترخيص الهيئة لتعامل صناديق الاستثمار المتخصصة في القيم المالية المنقولة بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الجهات المرخص لها من الهيئة، بما يفتح المجال لجذب صناديق استثمار متخصصة سواء من الداخل أو الخارج للاستثمار في مصر.

وتوقع رئيس الهيئة، أن يصل حجم التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لما يزيد على 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو تقارب 50% متجاوزا بذلك كافة التوقعات نحو نمو هذا النشاط.