تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي «العودة لبلاده لفترة»

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن وزارة الخارجية أبلغت السفير الإسرائيلي لدى أنقرة بأن "عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسبا".

يأتي هذا بعد أنباء عن استدعاء الوزارة للسفير لتقديم احتجاج على الأحداث على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه اليوم انتقادات قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصفه ما حدث أمس في غزة بأنه "إبادة جماعية".

وقال نتنياهو، في بيان، :"أردوغان واحد من أكبر داعمي حماس، ولذا لا شك أنه ملم جدا بالإرهاب وبارتكاب المجازر. أنصحه بألا يعطينا دروسا في الأخلاق".

ولقي أكثر من 60 فلسطينيا حتفهم، بإطلاق نار إسرائيلي، خلال المشاركة في احتجاجات خرجت أمس شرق قطاع غزة.