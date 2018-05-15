وزير التعليم لـ«الشروق»: تخريج معلمين بمواصفات مطلوبة للنظام الجديد خلال 3 سنوات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه اجتمع أمس، مع لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وتم الاتفاق على كل ما ذكروه الأساتذة والإشكاليات التي تواجه النظام التعليمي الجديد، الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، وهو التنسيق مع كليات التربية؛ لوضع مواصفات معلم الفصل المطلوب في النظام الجديد.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الشروق»: «قدمنا للجنة القطاع مجموعة من المقترحات، الأولى: نعطي الكليات مواصفات المعلم المطلوبة للنظام الجديد، لكي يفكروا ويستطيعوا تخريج هذه النوعية من المعلمين خلال عامين أو ثلاثة، وثانيا: طلبنا أن تُرشح كل كلية 4 أساتذة ويفضل من صغار السن من المدرسين والمدرسين المساعدين؛ لتدريبهم من قبل الشركاء الأجانب عندما يأتوا إلى مصر، ويتم تدريبهم جيدا ويكونوا جزء من الخريطة».

وتابع: «الفكرة هي توطين الخبرة الأجنبية في كليات التربية، وتدريب الأساتذة المرشحين تدريب متواصل ونعتمد عليهم، ودورهم الاشتراك في تدريب المعلمين أثناء تواجد الشركاء الأجانب، وعايزين نتعلم منهم ونوطنها في كليات التربية».

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة تراعي كل التخوفات من قبل أولياء الأمور والخبراء قدر الإمكان، ويتم إجراء عملية تغيير جلد، قائلا: «ومش كل حاجة بتبقى جاهزة، والسنة الأولى من تطبيق النظام الجديد هنتعب فيها شوية في معلم الفصل، ولكن هناخدها سنة بسنة بالتعاون مع كليات التربية ويكون طالع لنا معلمين جدد لغاية ما يوصلوا التلاميذ رابعة ابتدائي».