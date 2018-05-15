«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالتحقيق الفوري في أحداث غزة بالأمس

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية؛ لفض مسيرات المحتجين السلميين الفلسطنيين على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى، مؤكدا أنه يعد انتهاكا جسيما لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأوضح المجلس، في بيان له صادر صباح الثلاثاء، أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن جميع الأطراف السامية عليهم التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وأضاف البيان، أن ما يحدث من انتهاكات تجاه المحتجيين يعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الذي ضمن حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وناشد المجلس الهيئات والمنظمات الدولية، بالتحقيق الفوري للاستهداف العمدي للمحتجين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وإرسال مراقبيين دوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث من انتهاكات تجاه الفلسطينيين، خاصة وأن هناك استخدام للقوة المفرطة التي لا تتناسب مع الاحتجاج السلمي للفلسطنيين.