«حجازي» يتفقد قطاع القاهرة استعدادا للثانوية العامة

قام الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بزيارة قطاع القاهرة «د»، والذي يضم محافظة القليوبية وبعض إدارات القاهرة وهي: «المرج، والمطرية، والسلام، وعين شمس»، يرافقه خلال الزيارة خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحانات؛ لتفقد العمل داخل حجرات لجنة النظام والمراقبة والاستعدادات النهائية لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وتفقد العمل داخل حجرات اللجنة، واطمأن على الانتهاء من مراجعة استمارات الجلوس وتحقيق الشخصية وكشوف المناداة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، مؤكدا على سرعة الانتهاء من مراجعة استمارات الطلاب الوافدين.

وأكد أن العمل بلجنة النظام يسير بشكل جيد، مضيفًا أن إجمالي أعداد طلاب القطاع بلغ 61185 طالبا وطالبة، وإجمالي طلاب المنازل وصل إلى 5253 طالبا وطالبة.