الزمالك ينقذ موسمه بالتتويج بكأس مصر على حساب سموحة

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توج الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب نظيره سموحة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل 1-1 وحسم الأبيض الفوز بركلات الترجيح.

افتتح التهديف حسام حسن في الدقيقة الخامسة بعد عرضية محمد حمدي زكي، وتعادل للزمالك كاسونجو في الدقيقة 86 من رأسية رائعة.

جاء تشكيل الزمالك كالآتي: جنش ، محمود علاء ، حمدي النقاز ، أحمد أبو الفتوح ، محمود الونش ، طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، محمد عنتر ، عماد فتحي ، يوسف أوباما ، كاسونجو

أما تشكيل سموحة: مهدي سليمان، عبد الله بكرى وياسر إبراهيم ومحمود معاذ ورجب بكار، إسلام صالح ومحمد حمدى زكى وأحمد حمص وناصر ماهر، أوميد أوكرى وحسام حسن.

بدأ الزمالك المباراة بضغط كبير ونجح في فرض سيطرته، وشكل خطورة على مرمى المهدي سليمان حارس سموحة، وحصل الفارس الأبيض على أكثر من ضربة ركنية ولكنه فشل في استغلالها.

وعلى عكس البداية الهجومية للزمالك، إلا أن نجح مهاجمي سموحة من الانطلاق من الجهة اليمنى مع خطأ من محمود علاء نجح حمدي زكي من المرور ولعب الكرة عرضية أرضية في الدقيقة الخامسة حولها حسام حسن للشباك ليسجل الهدف الأول للفريق السكندري.

حاول لاعبي الزمالك من تعديل النتيجة وحصل على أكثر من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء سموحة، إلى أن نفذ النقاز ضربة الثابتة ويرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها محمود علاء بضربة مزدوجة تمر بجوار مرمى سموحة الى خارج الملعب

واعتمد سموحة على الهجمات المرتدة، إلى أن انطلق ناصر ماهر بهجمة مرتدة ومررها عرضية لكن جنش خرج من مرماه والتقط الكرة قبل ان تصل لمحمد حمدي زكي ليضيع الهدف الثاني في الدقيقة 30.

شهدت الدقيقة 38 أخطر فرص الزمالك من خلال كاسونجو الذي انفرد تمامًا بالمرمى، لكن المهدي سليمان حارس سموحة يمسك بالكرة ويتصدى لها لينقذ مرماه من فرصة هدف.

استمر ضغط الزمالك مستمر وسط دفاع مثالي من لاعبي سموحة إلى أن أعلن محمد فاروق حكم المباراة عن نهاية الشوط الأول.

قام خالد جلال المدير الفني للزمالك بتغيير أول في بداية الشوط الثاني بنزول أيمن حفني بدلًا من عماد فتحي، وفي المقابل حافظ سموحة على تشكيلته.

في الدقيقة 59 شهدت محاولة هجومية أولى منظمة لسموحة عن طريق ناصر ماهر الذي نجح في التوغل داخل منطقة جزاء الزمالك من جهة اليسار ثم أطلق تسديدة أرضية ضعيفة نوعا ما وصلت سهلة لأحضان الحارس جنش.

حصل حسام حسن لاعب سموحة على بطاقة صفراء ثانية بعد اعتراضه على حكم المباراة ليتم طرده، في الدقيقة 69 ليكمل لاعبي الفريق السكندري المباراة بعشرة لاعبين.

اهدر عبد الله جمعه فرصة هدف في الدقيقة 85 بعد انفراده بالمهدي سليمان حارس سموحة وضغط من الزمالك لكن لاعبي سموحة يتصدوا للكرة.

ومن ضربة حرة في الدقيقة 86 نفذها عرضية حمدي نجاز نجح كاسونجو من تحويلها في المرمى ليسجل هدف التعادل للزمالك ويصل بالمباراة للوقت الإضافي.

ظلت محاولات الفريقين مستمرة في الشوطين الإضافيين لتسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح.

سدد الركلة الأولى عبدالله بكري وسددها خارج المرمى تمامًا، وتقدم للزمالك محمود علاء ونجح في تسجيلها، وسدد الركلة الثانية محمود معاذ وسجلها، وسجل طارق حامد الركلة الثانية وتقدم مرة أخرى للزمالك.

وتقدم ياسر إبراهيم الركلة الثالثة لسموحة وسجلها، وسدد الركلة الثالثة للزمالك عبدالله جمعة وسجلها لتصبح النتيجة 3-2 للأبيض.

وقام بتسديد الركلة الرابعة إسلام صالح وسجل الهدف الرابع، وسجل الهدف الرابع حمدي النقاز للزمالك، وسدد الضربة الخامسة للفريق السكندري السيد فريد ونجح في تسديدها.

وجاءت أخر ركلة جزاء للزمالك وتقدم لتسديدها يوسف أوباما وسجلها ليحسم لقب الكأس للزمالك.