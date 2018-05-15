الولايات المتحدة تعزز إجراءات الأمن في سفاراتها بالشرق الأوسط

قامت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية بزيادة وجود قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في عدد من السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل تزايد التوترات والاضطرابات في أعقاب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفتح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وفقا لعدد من المسؤولين العسكريين.



واعترف سلاح مشاة البحرية بشكل علني بالانتشار في بيان جاء فيه إنه "طُلب منه زيادة عدد السفارات في ضوء الأحداث الجارية".



لم تكشف وزارة الدفاع عن عدد جنود مشاة البحرية (المارينز) الذين يتم نشرهم أو مواقعهم على الرغم من أنه معروف منذ أسابيع أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في إسرائيل بما في ذلك السفارة الجديدة في القدس، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



ويوم الجمعة الماضي، كشفت شبكة "سي إن إن"، استنادا إلى مسؤول لم تفصح عنه، أن الخارجية الأمريكية عززت الأمن في بعثاتها الدبلوماسية في العالم الإسلامي منذ أسابيع، قبل افتتاح سفارتها الجديدة في القدس.