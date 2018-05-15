استمرار حالة التأهب الأمني بإسرائيل تحسبا لتجدد أعمال العنف في محيط غزة

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تستمر اليوم الثلاثاء حالة التأهب بين القوات الإسرائيلية خاصة عند السياج المحيط بقطاع غزة تحسبا لتجدد الاحتجاجات، وذلك بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 59 فلسطينيا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، القول إن: «القوات على أتم الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو».

وعقد «نتنياهو»، الليلة الماضية جلسة مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، واعتبر أن «العمل الحازم لقوات الجيش على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة أمس حال دون محاولات حماس التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية».

ويحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى «النكبة» في يوم إعلان إقامة دولة إسرائيل عام 1948.

وتزامنت أعمال عنف أمس مع قيام الولايات المتحدة بافتتاح سفارتها في القدس بمراسم حضرتها إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر.