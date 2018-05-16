محافظ الإسكندرية يشارك في منتدى الأعمال المصري الصيني بالغرفة التجارية

- قنصل عام الصين بالإسكندرية: مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي

شارك محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، الثلاثاء، في منتدى الأعمال المصري الصيني المقام بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك لتعزيز الاستثمارات الصينية بالإسكندرية، ودعم التبادل التجاري بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور تشو نانشان، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، وعدد من المستثمرين الصينين وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ، الشكر لأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكذلك المستثمرين الصينين لحضورهم لتدعيم وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن هدف اللقاء هو تسهيل إجراءات التعاون بين الجانبين على الصعيد التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى أن الإسكندرية تربطها بالمدن الصينية العديد من علاقات التآخي؛ منها مع مقاطعة جواندونج، ومدينة جوانجو، ومدينة شنجهاي، وشييان، مضيفا «نتمنى أن تتطور الروابط بين الجانبين لتعزيز وتنمية الاستثمارات بالإسكندرية».

ومن جانبه، أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى رغبة الصين في زيادة استثماراتها بمصر، واهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في الإسكندرية.

وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو بناء منصة جيدة بين الجانبين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإسكندرية، وتوفير مناخ استثماري جيد للشركات الصينية، مشيرا إلى أن الصين حققت تنمية اقتصادية في خلال فترة بسيطة وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهذا يرجع لسياسة الانفتاح التي تتبعها الصين.

ومن جانبه، قال أحمد صقر، نائبا عن رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الجانب الصيني يعتبر نموذج ناجح، لافتا إلى أن الإسكندرية هي بوابة مصر على أوروبا ومفتاح دخول إفريقيا.