فاروق عن أزمة نهائي الكأس : «مركز في المباراة»

رفض محمد فاروق حكم مباراة الزمالك و سموحة في نهائي كأس مصر الرد قبل إنطلاق المباراة بدقائق علي الأزمة التي افتعلها فرج عامر رئيس نادي سموحة بين النادي السكندري و اتحاد الكرة في ظل رغبة سموحة في إستدعاء حكام أجانب للمباراة .

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية أن طاقم التحكيم بالكامل يركز في المباراة و لايهتم بأي مشاكل جانبية لها علاقة بالنهائي و أنه يحترم طرفي اللقاء ويهتم بإعطاء كل ذي حق حقه في النهائي .

يذكر أن نادي سموحة طلب حكام أجانب للنهائي مع الزمالك , الطلب الذي قوبل بالرفض من اتحاد الكرة , مما تسبب في أزمة كان طرفاها سموحة و اتحاد الكرة أسفرت عن إسناد محمد فاروق لإدارة المباراة المنتظر إقامتها في السابعة مساء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية .