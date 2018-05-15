مخرج ألماني يصور فيلما وثائقيا عن بابا الفاتيكان

صور فيلم وثائقي للمخرج الألماني الشهير فيم فيندرز حول بابا الفاتيكان، مدى القلق العميق، الذي يساور البابا فرنسيس بشأن تأثير تغير المناخ على من هم أكثر فقرًا في العالم، كما صور الرغبة في اكتناز الثروة بما في ذلك داخل الكنيسة.

وتم عرض الفيلم الوثائقي، الذي تبلغ مدته 96 دقيقة حول البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية «Pope Francis – A Man of His Word» «البابا فرنسيس- رجل يفي بوعده»، هذا الأسبوع في مهرجان كان السينمائي، حيث لقى إشادة من النقاد.

وقال «فيندرز» لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «ما يتبادر إلى الذهن حقًا هو قلقه العميق على هذا الكوكب»، مضيفًا: «أكثر ما أثار إعجابي هو كيفية جمعه للأمرين معا، مشاكل المناخ والفقر، وكيف أن من هم أكثر فقرًا يعانون بالشكل الأكبر أيضًا من مشكلة المناخ».

وفي الفيلم، يدين البابا «نهب الأرض» واستبعاد من لهم ثقافات وأديان مختلفة.

ويقول البابا: «يستسلم الكثيرون لإغراء الثروة، حتى في الكنيسة».

يشار إلى، أن الفيلم الوثائقي يرتكز على 4 مقابلات مطولة أجراها «فيندرز»، 72 عامًا، مع البابا، الذي لم يحضر عرض الفيلم في مهرجان كان.

واكتسب المخرج فيندرز، وهو كاثوليكي، شهرة دولية في الثمانينيات بعدة أفلام من بينها «باريس، تكساس (1984) وأجنحة الرغبة (1987)»، وحظى العديد من أفلامه بالتقدير في مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما لاقى «فيندرز» في الآونة الأخيرة إشادة بأفلامه الوثائقية، وتم افتتاح مهرجان كان في 8 مايو الجاري، ويستمر حتى 19 مايو.