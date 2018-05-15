الأهلي يبحث إقالة البدري

وتلقي الأهلي خسارة فادحة أمام بطل أوغندا 2 – 0 عصر اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "مانديلا" الوطني، بالجولة الثانية لمنافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتلقي الأهلي خسارة فادحة أمام بطل أوغندا 2 – 0 عصر اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "مانديلا" الوطني، بالجولة الثانية لمنافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتلقي الأهلي خسارة فادحة أمام بطل أوغندا 2 – 0 عصر اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "مانديلا" الوطني، بالجولة الثانية لمنافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا