الأهلي يبحث إقالة البدري

أكد مصدر مسئول داخل أروقة النادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب يبحث حاليا مصير حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في أعقاب الهزيمة القاسية المفاجئة أمام كمبالا سيتي الأوغندي.
وتلقي الأهلي خسارة فادحة أمام بطل أوغندا 2 – 0 عصر اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "مانديلا" الوطني، بالجولة الثانية لمنافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا
وتميل إدارة النادي الأهلي إلي إقالة حسام البدري من القيادة الفنية ، نظراً لتردي نتائج الفريق وتواضع الأداء ، بعد سلسلة من الإنكسارات المتتالية، بدأت بخسارة مباراة القمة 116 أمام الزمالك 2 – 1 ، ثم الخروج المفاجئ من بطولة كأس مصر أمام فريق الأسيوطي بنتيجة 1 – 0 ، والتعادل السلبي بالجولة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي على ستاد الجيش ببرج العرب، وتوالت الإخفاقات بخسارة كارثية اليوم أمام كمبالا المتواضع.