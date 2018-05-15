قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تنفيذ قرار إزالة منطقة الطابية السكانية غدًا الأربعاء، والتي اعتبرتها هيئة التنمية العمرانية منطقة عشوائية خطرة، بوسط مدينة مرسى مطروح.

حيث تم تسليم آخر دفعة من العقود للأهالي مكونة من 9 أسر، فيما قام 8 أسر آخرين بإخلاء منازلهم طواعية وقبول التعويضات المؤقتة؛ لحين انتهاء أعمال الهدم والبناء والتشطيبات الخاصة بتطوير المنطقة، بينما تبقى 16 آخرين معترضين على ترك منازلهم.

وأكد اللواء علاء، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وإيمانًا من المحافظة بحق أبنائها في العيش في مستوى لائق، وقام بتسليمهم عقود تخصيص لكل أسرة وحدة سكنية على مساحة 125 مترًا بالمجان، تقام في نفس المكان بعد تطويرها من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، مع التوجيه بتحمل المحافظة القيمة الإيجارية في شقة مناسبة خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية.

وأضاف، أنه من المقرر، أن يتم غدًا الأربعاء تنفيذ الإزالة على المنطقة بالكامل بعد إخلائها؛ تمهيدًا للبدء الفوري في أعمال التطوير والتجميل، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة لكل أسرة مصرية.

وكان 14 ساكنًا من أهالي منطقة الطابية، قد قاموا برفع دعاوى ثبوت علاقة إيجارية، وكذلك عمل طعن مجمع على قرار سلبي بإلغاء قرار الإزالة الصادر من المحافظة، وذلك لأن منطقة الطابية تعتبر سكن إداري منذ عام 1934، مكونة من 32 منزلاً.