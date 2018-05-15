 سعد الدين الهلالي: لا يوجد نص قرآني يلزم بإخراج الزكاة في رمضان

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ارتباط زكاة المال بشهر رمضان هو اجتهاد بشري، ولا يوجد نص قرآني يلزم دفع الزكاة في شهر رمضان، متابعًا أن الأمر بإخراج الزكاة جاء مطلقًا، وفقًا لما ورد في القرآن «وأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة»، والحديث النبوي «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».



وأضاف «الهلالي»، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الاثنين، أن هناك سببين لربط زكاة المال بشهر رمضان، منهم تحدث سيدنا محمد عن فضل العمل الخيري في رمضان ومضاعفة ثوابه، موضحًا أن حرص النبي على مضاعفة الخير والزكاة في شهر رمضان لمضاعفة الثواب، شجع الفقه على تأييد خروج الزكاة في رمضان.



وتابع أن أمر عثمان بن عفان، بسداد الديون في شهر شعبان، وتنظيم وحصر أموال الزكاة وجمعها خلال شهر رمضان يعد السبب الآخر في ربط شهر رمضان بالزكاة، مضيفًا أن الزكاة والصوم والصلاة والحج وتوحيد الله، عبادات توجد في كل الديانات السماوية وليست في الإسلام فقط.



وأشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة على الفقراء والمحتاجين دون تحديد الديانة لأنه أمر فقهي، ولم يرد نص قرآني يختص مصرف الفقراء والمحتاجين في الزكاة للمسلمين فقط، بالإضافة لورود مصرف المؤلفة قلوبهم ضمن المصارف والمقصود بهم الأخوة المسيحيين، على حد تعبيره.



