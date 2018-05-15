ارتفاع عدد شهداء مواجهات أمس في قطاع غزة إلى 59

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 59 جراء المواجهات التي وقعت يوم أمس مع الجيش الإسرائيلي على أطراف القطاع.

وذكرت المصادر، أن رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر من سكان شرق مدينة غزة توفيت متأثرة باستنشاقها للغاز المسيل للدموع جراء مواجهات يوم أمس.

وأضافت المصادر أن ثلاثة جرحى كانوا بحالة خطيرة توفوا جراء إصابتهم في مواجهات يوم أمس برصاص الجيش الإسرائيلي.

ورفع هذا إجمالي عدد شهداء الفلسطينيين إلى 108، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ انطلاق مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة في 30 مارس الماضي.

وعم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية اليوم في الذكرى السنوية السبعين ليوم «النكبة» الفلسطينية وحدادا على أرواح قتلى قطاع غزة يوم أمس.

وجرى تعطيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية والبنوك والمحال التجارية والجامعات والمدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن مساء أمس، الإضراب اليوم والحداد ثلاثة أيام على أرواح القتلى الذين قضوا في القطاع خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تقام اليوم جنازات العشرات من القتلى.