الهلال الأحمر يرسل معونة طبية للأراضي المحتلة

قام الهلال الأحمر المصري اليوم بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لغزة عبر معبر رفح، بارسال عدد من السيارات والمتطوعين، في إطار دعم مصر لما يحدث من أحداث مأساوية في الأراضي المحتلة،، تحمل معونة طبية تحتوي على 56 نوع من الأدوية ما بين مضادات حيوية ومسكنات ومضادات للالتهاب ومضادات للحروق والجروح وأدوية للأزمات التنفسية والقلبية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية لازمة للمستشفيات.

وأوضحت الهلال الأحمر في بيان صادر عنه، أن هذه القافلة الأولى بين عدد من القوافل التي سيرسلها تباعا الهلال الأحمر المصري للأراضي المحتلة.