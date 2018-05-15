رئيس الوزراء يطالب بالتسويق الإعلامي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

طالب شريف إسماعيل رئيس الوزراء، القائمين على مشروع التأمين الصحي الجديد بالحكومة، بالتسويق الإعلامي وإطلاق حملات توعية المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الجديدة، وتسليط الضوء على المزايا التي توفرها المنظومة وآليات التنفيذ الميسرة التي يتم اتباعها لضمان نجاح التجربة في بورسعيد، وتعميمها في باقي المحافظات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتابع «إسماعيل»، في اجتماع اليوم مع وزيري الصحة والسكان، والمالية، ونائب وزير المالية وممثلي الجهات المعنية، الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- أن يكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشدداً على سرعة استكمال خطوات ميكنة عناصر المنظومة سواء ما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين منها وبمقدمي الخدمة، أو إصدار الكروت الخاصة بالخدمة وربط المنظومة إلكترونياً بكل الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع كيفية انتظام التدفقات والموارد المالية للمنظومة واستخدامها في التطوير المستمر بما يضمن استدامة الخدمة المتميزة، هذا إلى عرض الموقف بالنسبة لتوفير مقار مؤقتة في القاهرة للعاملين على المنظومة.