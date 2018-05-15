مقتل 4 جراء تحطم طائرة تابعة لـ«الهيئة السعودية للحياة الفطرية»

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أعلنت «الهيئة السعودية للحياة الفطرية»، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من موظفيها جراء تحطم طائرة مراقبة تابعة لها في محمية الخنفة شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة، على حسابها على موقع «تويتر»، أن الأربعة لقوا حتفهم؛ «إثر تحطم طائرة مراقبة جوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة شمال السعودية».

وذكرت أن من بين الضحايا مدير المحمية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة هي هيئة وطنية سعودية، أُنشئت للمحافظة على التنوع الحيواني والنباتي في السعودية وللمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، وتأسست عام 1986 كهيئة مستقلة ترتبط إداريا برئيس مجلس الوزراء السعودي.