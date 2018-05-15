ميدو يطالب باستقدام مدرب أجنبي للزمالك

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طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفتي الأسبق للزمالك، إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي كبير، وذلك بعد تحقيق الفريق للقب كأس مصر.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر بفوزه على سموحة في النهائي بركلات الترديح بعد نهاية اللقاء بالتعادل (1-1).

وقال "ميدو" خلال تحليله للمباراة على قناة "أون سبورت": "أرى أنه يجب الإسراع في التعاقد مع مدير فني أجنبي كبير خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "أطالب إدارة الزمالك بعدم التعاقد مع أكثر من 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لا تتكر أخطاء هذا الموسم".

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن أن خالد جلال والذي قاد الفريق للقب كأس مصر، هو من سيستمر في تدريب الفريق حتى الموسم المقبل.