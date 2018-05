خضعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعملية جراحية بعد اكتشاف كتلة غريبة بالكلى.

أُجريت العملية بالمركز الطبي العسكري وولتر ريد، وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

وأكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى، ستيفاني جريشام، أن الإجراء ناجح ولم تحدث تعقيدات، ومن المرجح أن تظل ميلانيا بالمركز الطبي لآخر الأسبوع تحت الرعاية الطبية بحسب موقع الجارديان البريطاني.

وتوجه «ترامب»، على متن مروحية إلى المركز الطبي للاطمئنان على زوجته، وكتب تغريدة على موقع «تويتر»، يعلن فيها أنه متوجها لزيادة السيدة الأولى في مركز والتر ريد، مؤكدا أن العملية كانت ناجحة، وأن زوجته في حالة معنوية جيدة.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!