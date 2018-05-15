مبعوث السلام بالشرق الأوسط: أمس كان يوما مأسويا في غزة

قال المبعوث الأممي الخاص بالسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن يوم أمس في قطاع غزة، كان يومًا مأسويًا تعجز الكلمات عن وصف ما جرى به، محملًا إسرائيل مسؤولية العنف وقتل المدنيين في غزة.

وأضاف «ملادينوف»، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الوضع في غزة، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي مبرر لعمليات القتل والعنف من جانب القوات الإسرائيلية، وأنه يجب توقفها فورًا، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يعرقل عملية السلام.

ودعا دول العالم إلى إدانة استخدام إسرائيل للقوة المفرطة، وإلى إجراء تحقيق من أجل إنقاذ المدنيين، موضحًا أن الفلسطينيين في حالة غضب بسبب معاناتهم من الدمار المستمر، وحاجتهم للاستماع إليهم.

وطالب المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة في هذا الأمر لمنع نشوب حرب وإلى وقف دائرة العنف المستمر، بالإضافة إلى توصيل الطاقة والكهرباء إلى قطاع غزة.

وأشار إلى معاناة المستشفيات في غزة من نقص الإمدادات الطبية، داعيًا إسرائيل إلى تجنب قصف المرافق الصحية والخدمات في غزة.

وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران على متظاهرين شرقي قطاع غزة، أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، وذلك خلال مظاهرات حاشدة خرجت في القطاع، احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتل، والذي ينزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة.