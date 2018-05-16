«العناني» و«جمعة» يفتتحان مسجد «زغلول» الأثري بمدينة رشيد بالبحيرة

افتتح وزير الآثار خالد العناني، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار، المرحلة الأولى من ترميم مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وسوَف تقام فيه الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

حضر الافتتاح رئيس قطاع المشروعات، المهندس وعد الله أبو العلا، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور جمال مصطفي، وعضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، ومحمد عباس، وسكرتير عام محافظة البحيرة، وقاموا بصلاة الظهر داخل المسجد.

وقال مصطفي، إن ترميم مسجد زغلول جاء في إطار التعاون بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف لترميم وإعادة فتح المساجد الأثرية، حيث يقع المسجد جنوب مدينة رشيد، وهو يعد من أكبر مساجد المدينة وأقدمها، ويُعد أكبر مساجد رشيد وأقدمها، وقد تم بناؤه على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى ترجع إلي العصر المملوكي وتم إنشاء القسم الشمالي بتلك الفتره، والمرحلة الثانية ترجع إلي فترة الحاج علي زغلول عام ١٥٤٩ م وهي المرحلة التي تم فيها التوسعه داخل الجامع جهة الجنوب، أما المرحلة الثالثه ترجع إلى الحاج محي الدين عبد القادر وفيها تم التوسعه داخل الجامع جهة الشرق.

ومن جانبه أضاف أبو العلا، أن مشروع الترميم بدأ منذ عام ٢٠٠٥، حيث كان يعاني القطاع الغربي للمسجد من انخفاض مستوى الأرضية عن مناسيب الشوارع الخارجية المحيطة به مما أدى إلي ارتفاع منسوب المياه بداخله، وانهيار أجزاء كثيرة من الجدران والأعمدة والأكتاف الحاملة للمسجد؛ وفقدان السلامة الإنشائية لها، واندثار معظم زخارفه، الأمر الذي دفع وزارة الآثار للتدخل الفوري و إعداد مشروع لترميمة، وإسناده إلى شركة متخصصة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٥ مليون جنية.

وأوضح أن أعمال ترميم القطاع الغربي للمسجد بمساحة قدرها ٢٤٠٠م٢، شملت أعمال تدعيم أساسات المسجد والمباني والأرضيات والقباب وعزلها بنفس المواصفات الفنيه والأثرية، وأعمال النجارة والميضئة ودورة المياه وأعمال الكهرباء، وأعمال الترميم الدقيق للمنبر ودكة المبلغ واللوحات التأسيسة، وأعمال الهندسة الالكترونية، بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنية.

وأما عن القطاع الشرقي للمسجد فقد تضمنت فك المأذنة طبقاً لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حيث أنها كانت تعاني من أضرار جسيمة و أوشكت علي الأنهيار، كما تمت أعمال فك الحوائط والقباب والأعمدة، وتم وضع الاساسات الخازوقية به. ولاتزال أعمال الترميم مستمره بداخله.

كما تفقد وزير الآثار، المسجد المحلي بالمدينة للوقوف على آخر أعمال التطوير والترميم به.

وقال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات أن د. العناني أوصي بسرعة استكمال الأعمال، مضيفا أن العمل يسير بصورة مرضية.

وأضاف أن المسجد كان في حالة سيئة من الحفظ حيث أنه يعاني الشروخ وارتفاع نسبة الرطوبة ومنسوب المياه الجوفية، وتشمل أعمال الترميم والتطوير به تخفيض منسوب المياه الجوفية والرطوبة وتدعيم أساسات المسجد وتطوير شبكة الصرف الصحي لمنع تسرب المياه إليّ داخل المسجد.

كما سيتم ترميم الأعمدة، والأسقف الخشبية، والمأذنة، وإزالة الشروخ من الحوائط والعقود بالإضافة إلي تغيير طبقات العزل للأرضيات والأسطح، وتطوير أعمال الإضاءة بما يتناسب مع طبيعة الأثر.