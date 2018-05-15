حسن الرداد ينشر صور كواليس مسلسله «عزمي وأشجان»

نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك وانستجرام صورا لبعض الشخصيات التى تقمصها خلال مسلسل "عزمي وأشجان" كنوع من التشويق للجمهور.

وسرعان ما جاءت ردود الأفعال مشجعه من جمهور الرداد الذى عبر عن إعجابه الشديد باحترافية الفنان حسن الرداد فى تقمص تلك الشخصيات، والتى لم يتعرفوا عليه فيها، كما أشاد الجمهور بالماكيير الذي أخفى معالم الشباب وأظهره فى لوك رجل عجوز مرة ورجل ثمين مرة أخرى.

ويظهر الفنان حسن الرداد يوميا فى رمضان المقبل بأكثر من 20 شخصية مختلفة من خلال مسلسل " عزمى وأشجان " الذى أوشك على الانتهاء من تصويره، والذى تشاركه البطولة فيه الفنانة إيمى سمير غانم، حيث تدور أحداث المسلسل حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، أحمد سلطان، تأليف أحمد محي ومحمد المحمدى ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.