توريد 138 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد بيومي وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي القمح المورد للشون والصوامع، على مستوى المحافظة، منذ بدء الموسم وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ 138 ألف طن.

وأشار «بيومي» إلى، أن هناك تعليمات مشددة لأعضاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، بالقيام بكامل أعمالها للمتابعة، والمرور اليومي لحين الانتهاء من موسم التوريد، والتأكد من طريقة تخزين محصول القمح؛ لعدم اتلاف المحصول أو الضرر به، وكذا متابعة الالتزام من تنفيذ كافة تعليمات وضوابط التوريد والتخزين.

يذكر أن، المساحة المنزرعة هذا العام بمحصول القمح على مستوى محافظة الغربية بلغت 134 ألفًا و963 فدانًا، والمستهدف توريده نحو 145 ألف طن.