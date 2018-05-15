مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية شرق قطاع غزة

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل شخص جراء إطلاق نار إسرائيلي شرق القطاع اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل عشرات الفلسطينيين خلال المشاركة في المظاهرات التي خرجت أمس قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن القتيل الذي سقط اليوم أصيب "بطلق ناري من قبل قناص إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ يوم أمس إلى 62 .