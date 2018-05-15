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خالد جلال: نستحق اللقب

عمر عبد العزيز
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 10:40 م

أهدي خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك بطولة كأس مصر إلي جماهير النادي التي وصفها بأنها " أفضل جماهير في مصر "، مشيرا إلى أن فريقه استحق اللقب.

وتطرق جلال لأحداث اللقاء بقوله بأن الفريق أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول بعد تسجيل سموحة الهدف الأول في الدقائق الأولي من المباراة

وأوضح جلال في تصريحات لقناة "أون سبورت" أن فريقه تسيد المباراة من الشوط الثاني الذي توج مجهود الفريق بتسجيل كاسونجو هدف التعادل القاتل الذي أعاد الزمالك للمباراة .

ويشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس مصر في الكونفدرالية الإفريقية مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث و يواجه الأهلي بطل الدوري في بطولة السوبر.


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