محافظ الدقهلية: إحالة صاحب واقعة تعذيب طفل بدار أيتام للنيابة

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن المحافظة قامت بإبلاغ النيابة العامة فور اكتشاف واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل دار رعاية بالدقهلية، معقبًا: «المحافظة أول من اكتشف الواقعة وأبلغت النيابة وأعلنت عنها».



وأضاف «الشعراوي»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الاثنين، إنه تم إيقاف المشرف الذي تسبب في الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت في دار رعاية تقدم خدمة جيدة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن سلوكيات الطفل خرجت بالمشرف إلى هذا الفعل، ويجب فصل المراحل السنية في دور الرعاية، متابعًا: «مفيش فصل للأطفال من سنتين حتى 18سنة في دار أيتام واحدة، وتحدث مشكلات عديدة بسبب عدم توافق المراحل السنية مع بعضها، والشاب صاحب واقعة التعذيب بلغ 16 عامًا، وكان يجب تسليمه لأهله خاصة وأنهم على قيد الحياة».



وعرض الإعلامي وائل الإبراشي فيديو في برنامجه «العاشرة مساء»، اليوم الاثنين، يوضح آثار ضرب وجلد أحد الأطفال في إحدى دور الرعاية بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى هروبه.



