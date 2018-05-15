إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الإسماعيلية

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أنهت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، الثلاثاء، خصومة ثأرية بين عائلتى الصياد وأبو خليل بمنطقة الكيلو2.

حضر مراسم الصلح اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولجنة المصالحات بالمركز وكبار العائلتين، وأهالي أبوصوير.

كانت خلافات مالية قد نشبت بين العائلتين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد العائلة الثانية بالضرب على فرد من العائلة الأولى واصيب بجروح أودت بحياته وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 5 أعوام

وعقدت جلسة صلح عرفية بين الطرفين بحضور جمعية أهالى الصعيد ولجنة المصالحات ورؤوس العائلات، ألزمت الثانى بحمل كفنه وتقديمه لعائلة الصياد والتزام الطرفين بتلك القرارات ووقعا علي إلتزامهما ببنودها لإنهاء الخلاف بينهما.

وقدم الجاني الكفن لعائلة الصياد وصافح أفراد العائلتين بعضهم وتوجها سويا وأعضاء لجنة المصالحات لتناول الغذاء أعقبها تلقى العزاء في المتوفي.